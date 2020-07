Meteo: Mediterraneo avvolto dall’alta pressione, aumenta il caldo!

L’anticiclone delle Azzorre ha ormai avvolto tutto il Mediterraneo e comincia ad assumere anche connotati sub-tropicali, essendo alimentata ora anche da correnti più calde provenienti dal nord Africa. Questo favorirà un costante aumento delle temperature nelle prossime 48-72 ore, soprattutto al centro-sud, mentre il nord potrebbe ben presto ritrovarsi sotto correnti più fresche e gradevoli atlantiche (da domani per l’esattezza).

Come si evince dall’immagine del satellite splende il Sole su tutto il Mediterraneo e gran parte dell’Europa meridionale, eccezion fatta per locali temporali in Spagna. La parte più consistente di nubi e piogge la troviamo sul nord Europa, ben lontana dall’Italia.

Previsioni per oggi 9 luglio 2020

Cieli sereni su tutta Italia: probabilmente sarà una delle giornate più soleggiate dell’estate su tutta la penisola. Rischio molto basso di rovesci pomeridiani sull’arco alpino e in Appennino.

Temperature in aumento da nord a sud, con picchi fino a 32°C in pianura Padana e 33-34°C sulle regioni tirreniche e isole maggiori. Non oltre 26-27°C sul lato adriatico.

A cura di Raffaele Laricchia

