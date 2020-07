Lo spettacolo della cometa Neowise incanta l’Italia: nei prossimi giorni visibile anche di sera!

Come? Volgendo lo sguardo verso nord/nord-ovest. La si potrà notare ad occhio nudo, specialmente in aree con minor inquinamento luminoso, altrimenti con l’ausilio di un semplice binocolo.

Fra il 14 e il 15 luglio prossimo la cometa diventerà circumpolare per il nord Italia, e potrà quindi essere ammirata per tutta la notte, fino al 23 luglio. “Da questa data la Neowise sarà visibile la sera dalle ore 21 (estiva) a circa 17° di altezza sull’orizzonte di nord-ovest, passerà alla culminazione inferiore a nord attorno all’una di notte, poi tornerà a salire sull’orizzonte fino a raggiungere i 12° di altezza verso l’alba”, precisano gli esperti.

Il consiglio però è quello di non attendere troppo ma di approfittare già nei prossimi giorni per osservarla (ed eventualmente fotografarla) in quanto potrebbe affievolirsi la caratteristica coda (scia) della cometa.