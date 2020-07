Piogge torrenziali e frane causano almeno 60 vittime e gravi devastazioni in Giappone

In un Giappone ancora in emergenza sanitaria per il coronavirus, continuano a registrarsi danni e vittime per le piogge torrenziali, che stanno colpendo soprattutto Kyushu, l’isola più a sud-ovest tra quelle principali del paese.

A causa del maltempo degli ultimi giorni sono morte 60 persone, uccise da frane o inondazioni. La protezione civile giapponese ha fatto sapere che risultano isolate oltre tremila abitazioni. Numerose le abitazioni crollate o in qualche modo danneggiate.

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), ha chiesto “estrema vigilanza” e ha emesso un allerta di un solo livello sotto il massimo per oltre 450.000 persone.Durante una riunione d’emergenza, il premier Shinzo Abe ha annunciato l’invio nella zona di 10mila soldati nelle aree più colpite.

A cura di Francesco Ladisa

