Forti temporali investono il bergamasco: danni al mercato di Lovere

Come preannunciato la parte meridionale di una saccatura nord-atlantica sta apportando un netto guasto del tempo sul Nord Italia.

Nel corso della mattinata rovesci e temporali stanno hanno investito in particolar modo la Lombardia orientale e il Triveneto, con fenomeni localmente di forte intensità.

Danni si registrano nel bergamasco dove una forte cella temporalesca ha colpito la zona del Lago di Iseo, con vento, pioggia e grandine.

Le raffiche di vento generate dal temporale hanno spazzato via gli stand del mercato di Lovere, paese del bergamasco orientale sulla riva dell’Iseo, come possiamo vedere in queste immagini. Criticità soprattutto per vento forte, alberi e rami spezzati anche nei comuni limitrofi.

A cura di Francesco Ladisa

