Violenti temporali in Veneto: grossa grandinata nel trevigiano

Forti temporali stanno colpendo come da previsione i settori montuosi e pedemontani del Veneto in queste ore, arrecando anche danni soprattutto per vento forte e grandine.

Una intensa cella temporalesca grandinigena ha colpito in tarda mattinata l’alto trevigiano: grandine anche di 3-4 centimetri di diametro si è abbattuta in particolare nella zona di Crocetta del Montello, Montebelluna.

Dalle prime testimonianze ci sarebbero danni alla vegetazione e colture del luogo ma anche ad alcune automobili, data la violenza della grandinata.

Nelle prossime ore piogge e temporali si trasferiranno anche alle zone pianeggianti.

A cura di Francesco Ladisa

