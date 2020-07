Devastanti alluvioni in Cina: gravemente colpita l’area di Hubei, centro dell’epidemia di Covid-19

La Cina continua a fare i conti con piogge torrenziali e inondazioni che stanno causando vittime e devastazione su larga scala.

Duramente colpita la provincia di Hubei, dove finora risultano 140 persone tra morti e dispersi. Le piogge abbondanti dell’ultimo mese hanno innescato frane, smottamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua della zona.

Circa 28.000 abitazioni sono state danneggiate. Si stimano centinaia di milioni di dollari di danni causati dal maltempo, un’ulteriore duro colpo all’economia già condizionata dalla pandemia di coronavirus. La capitale della provincia di Hubei, Wuhan, è stata l’epicentro dell’epidemia cinese del Covid-19.

I dipartimenti cinesi responsabili della prevenzione e controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di calamità hanno alzato a II il livello nazionale di risposta alle emergenze e stanziato oltre 300 milioni di yuan (circa 42,75 milioni di dollari) per le operazioni di soccorso in caso di calamità.

A cura di Francesco Ladisa

