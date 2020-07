Ultim’ora: grosso vortice si forma nella piana di Mineo (Catania), il VIDEO

Dell’instabilità dovuta all’arrivo di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali sta interessando la Sicilia in queste ore.

Una intensa cella temporalesca ha dato vita addirittura a un vortice d’aria nell’area della piana di Mineo, in provincia di Catania, a sud del capoluogo etneo. Nella zona si sono abbattuti anche forti rovesci di pioggia, grandine e diverse fulminazioni.



Ricostruendo le immagini radar il vortice dovrebbe essersi verificato attorno alle 15, forse in seguito alla formazione di una supercella temporalesca, dotata quindi di un mesociclone (struttura che ruota e può generare appunto un fenomeno tornadico). Tuttavia il fenomeno, dalle immagini che possiamo osservare, potrebbe essere stato anche un gustnado, fenomeno simile al tornado, che non necessita però della struttura mesociclonica per la sua formazione (e non presenta il classico “imbuto”). A prescindere dalla genesi, resta comunque un fenomeno spettacolare e piuttosto raro, che fortunatamente non dovrebbe avere causato alcuna conseguenza.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

