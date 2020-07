Alluvione a Palermo, situazione grave: gente intrappolata nelle auto

Vi abbiamo informato poc’anzi di un potente temporale abbattutosi su Palermo, capace di scaricare al suolo oltre 120 mm di pioggia in circa un’ora di tempo. L’evento è stato di caratura eccezionale, tanto da costituire un record storico per il capoluogo siciliano, dove mai nel mese di luglio si era verificato un nubifragio di tale portata.

Giungono aggiornamenti pesanti da Palermo: le fortissime piogge hanno causato allagamenti ingenti e purtroppo episodi drammatici. Molti sottopassi sono sott’acqua e anche diverse auto sono rimaste intrappolate: alcune persone sono riuscite a mettersi in salvo nuotando fuori dalle auto, altre sono rimaste intrappolate. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti purtroppo ci sarebbero almeno due vittime annegate, mentre altre persone sono state messe in salvo in tempo.

I nubifragi non hanno risparmiato nemmeno i centri abitati vicini a Palermo come Partinico, Carini e Capaci.

Impressionante il video da Palermo diffuso da Francesco Baucina:

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook