Alluvione lampo a Palermo: oltre 100 mm e città in tilt

Come da previsione l’estremo sud ha dovuto fare i conti con un’improvvisa forte ondata di maltempo determinata dall’ingresso di venti freschi in alta quota che hanno approfittato dell’indebolimento dell’anticiclone.

Potenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Sicilia settentrionale e orientale quest’oggi, 15 luglio 2020, dopo una prolungata fase siccitosa che ha purtroppo influito sulla gravità del maltempo.

In particolare un violento temporale ha colpito Palermo: in alcuni punti della città come Boccadifalco sono caduti oltre 120 mm di pioggia in pochissimo tempo, mentre in altre aree gli accumuli oscillano tra i 70 e i 110 mm. Insomma parliamo di accumuli di pioggia estremi ed eccezionali per il mese di luglio nel capoluogo siciliano, tanto da costituire un record storico.

Purtroppo i disagi sono stati ingenti in tutta la città: vasti gli allagamenti e i sottopassi allagati. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Eloquenti le immagini diffuse sul web, tutte provenienti da Palermo:

#Cms | Situazione #Live: Situazione critica a #Palermo dopo il violento #Nubifragio che ha colpito la città. Qui siamo nel sottopassaggio di viale Lazio. Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Mercoledì 15 luglio 2020

A cura di Raffaele Laricchia

