Alluvione su Palermo: momenti drammatici, almeno due vittime annegate

Aggiornamenti drammatici arrivano da Palermo, colpita da un potente nubifragio nel corso del pomeriggio. Il temporale ha assunto connotati storici che mai prima d’ora si erano verificati nel mese di luglio. La stazione meteorologica di Palermo Uditore, vicinissima alle aree più allagate, ha registrato ben 134 mm di pioggia, di cui gran parte caduti in un’ora. Un evento del genere non si è mai verificato a Palermo negli ultimi 200 anni.

Strade e sottopassi sono finiti sott’acqua e con essi anche diverse auto. Diverse persone sono riuscite a mettersi in salvo nuotando fuori dalle proprie auto, altri purtroppo sono rimasti intrappolati e hanno dovuto attendere i soccorsi. Purtroppo è appena giunta una notizia drammatica: almeno due persone rimaste intrappolate sott’acqua sono annegate nelle proprie vetture nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. Per loro non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei sommozzatori.

In via Imera è stata salvata una ragazza rimasta intrappolata nell’auto, sommersa dall’acqua. Due squadre di soccorsi e i sub sono riusciti a salvare l’autista.

