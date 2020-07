Previsioni meteo: estate piena di buche, altri temporali nel week-end!

L’estate 2020 si conferma ormai totalmente diversa dalle precedenti, almeno per quel che riguarda il mese di luglio. Le lunghissime ondate di caldo africano a cui eravamo abituati hanno lasciato spazio alle comparse dell’anticiclone delle Azzorre, alle rapide sferzate di maestrale e tramontana e svariate occasioni per acquazzoni e temporali. Il caldo estremo per ora non si è assolutamente visto lungo lo stivale, anzi, in molte località le temperature risultano inferiori alle medie del periodo.

I violenti temporali avvenuti quest’oggi in Sicilia, in grado di segnare un record storico per Palermo, sono l’emblema di questa “pazza” estate. Nei prossimi giorni l’instabilità sarà ancora padrona della scena italiana e potrebbe subire un ulteriore intensificazione proprio a ridosso del week-end.

Tutto questo a causa di correnti fresche provenienti dall’Europa centrale che approfitteranno della debolezza dell’anticiclone per penetrare con facilità nel Mediterraneo, dando origine ad annuvolamenti, piogge e temporali.

Forti temporali tra venerdì e sabato

Tralasciando la giornata di giovedì che vedrà una momentanea pausa dai fenomeni, eccezion fatta per i soliti temporali pomeridiani sui rilievi dalle Alpi all’Appennino, il tempo è destinato a peggiorare nuovamente venerdì proprio sulle regioni centro-settentrionali. L’aria fresca che scivolerà dai Balcani verso il Mediterraneo darà vita a piogge e temporali sul nord-est e via via lungo la fascia adriatica sfiorando anche la Puglia entro sera. Temporali forti sono attesi anche su Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. Un po’ meglio sul nord-ovest.

Sabato il maltempo attraverserà il sud dove porterà piogge e temporali diffusi, mentre residui fenomeni continueranno ad interessare il nord-est e le zone interne del centro. Nella serata di sabato le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente su tutta la penisola, ponendo le basi per una domenica più stabile e con clima gradevole. Le temperature, infatti, scenderanno in maniera netta fino a portarsi sui 26-29°C nelle massime.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook