Piogge monsoniche in India: almeno 68 vittime in Assam

L’India continua a fare i conti con violente piogge originate dai monsoni che negli ultimi giorni hanno causato numerose vittime nello stato nord-orientale dell’Assam.

Secondo quanto riporta il sito www.timesnownews.com, circa 68 persone hanno perso la vita a causa di inondazioni e frane. Colpiti oltre 4500 villaggi in 30 distretti, in gran parte allagati.

Tra i distretti maggiormente colpiti vi sono Dhemaji, Lakhimpur, Biswanath, Sonitpur, Chirang, Udalguri, Golaghat, Jorhat, Majuli, Sivasagar, Dibrugarh, Tinsukia, tra gli altri. Ben 487 campi di soccorso sono stati istituiti in tutto lo stato.

Come riporta l’Ansa, le piogge monsoniche non sono destinate a placarsi a breve, anzi. Preoccupa molto l’esondazione delfiume Brahmaputra. La corrente d’acqua, che si trova in vicinanza di Guhawati, è ben oltre il livello d’allerta. Anche i suoi affluenti, inoltre, essendo già oltre la norma, appesantiranno il fiume principale nelle prossime ore.

La situazione è aggravata dall’emergenza coronavirus che ha pesantemente colpito molte zone dell’India e complica spostamenti e soccorsi.

A cura di Francesco Ladisa

