Forte scossa di terremoto in Cile: epicentro in area molto popolata

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Cile alle 7:40 (ora italiana), nella regione settentrionale di Tarapaca.

Il sisma è stato di magnitudo 5.9 sulla scala Richter, secondo le rilevazioni del centro sismico aumericano USGS, che ha stimato un ipocentro di circa 70 km.

Il terremoto ha avuto epicentro in un’area densamente popolata, proprio a ridosso della città di Iquique, che conta oltre 200 mila abitanti. Gran parte della popolazione ha infatti avvertito la scossa e molti abitanti si sono precipitati in strada. Lo scuotimento ha interessato in particolare le regioni di Arica e Parinacota, Tarapacá e Antofagasta. Scossa avvertita distintamente anche nella vicina Bolivia.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone. Si segnalano per ora lievi danni ad alcuni edifici e cadute di oggetti all’interno di abitazioni. Ci sarebbero anche alcuni smottamenti.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

Ecco un filmato che mostra gli attimi della scossa in diretta, ripresa da telecamera di sorveglianza:

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook