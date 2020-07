Terremoto tra Slovenia e Friuli: boati e tremori tra Udine e Gorizia

Una scossa di terremoto relativamente intensa si è verificata nella tarda notte di oggi 17 luglio 2020, precisamente alle 04.50, sul confine tra Slovenia e Italia, a pochi chilometri dal Friuli Venezia Giulia.

Il sisma è svegliato diverse persone soprattutto nell’udinese e nelle località alpine dell’alta Val d’Isonzo. Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.2 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 7 km di profondità.

Epicentro individuato nella zona di Saga, in territorio sloveno nell’alta val d’Isonzo, a circa 7 km dal confine italiano. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in gran parte del Friuli orientale, soprattutto nell’udinese. Tremori e boati netti a Tarvisio. Tremori più lievi ma comunque avvertiti anche a Udine e Gorizia.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Taipana UD 17 636 636 Pulfero UD 17 962 1598 Drenchia UD 18 115 1713 Savogna UD 18 411 2124 Resia UD 18 1033 3157 Grimacco UD 19 342 3499 Chiusaforte UD 20 672 4171

A cura di Raffaele Laricchia

