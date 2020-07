Violento temporale su Ancona: alberi abbattuti e numerosi danni

Un fronte instabile legato all’ingresso aria più fresca proveniente dall’Europa centrale sta interessando attualmente le regioni orientali della penisola e in particolare basso Veneto, Romagna e Marche.

Un forte temporale ha raggiunto Ancona dove ha causato pioggia intensa, forti raffiche di vento e conseguenti allagamenti e disagi.

Danni si registrano soprattutto per il vento: alberi abbattuti, rami spezzati, giardini privati devastati, e caos su strade e abitazioni private. Un albero è caduto anche su un’auto (senza persone all’interno per fortuna) nei pressi dell’ospedale Salesi. Chiusi i sottopassi di via Macerata e via Lotto. Il momento peggiore si è registrato fra le 8:30 e le 9 di stamane.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook