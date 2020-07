Violento terremoto nell’area della Papua Nuova Guinea

Una violenta scossa di terremoto ha colpito l’area della Papua Nuova Guinea alle 12:50 locali (le 4:50 in Italia). Il sisma è stato di magnitudo 7 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a ridosso della costa est della Papua Nuova Guinea.

Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 114 km a nordovest di Popondetta, capoluogo della provincia di Oro.

Nonostante l’intensità importante, il terremoto non dovrebbe aver causato un impatto significativo su edifici e alcun danno a persone. La scossa è stata però avvertita in città e villaggi anche a grande distanza, e ha generato attimi di panico fra gli abitanti, che si sono riversati in strada.

Subito dopo la scossa era stata diramata un’allerta tsunami, poi rientrata. Lo ha reso noto il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc).

A cura di Francesco Ladisa

