Meteo: il ritorno dell’anticiclone, settimana soleggiata e sempre più calda!

Dopo numerosi temporali e clima molto fresco l’estate è nuovamente pronta ad esplodere sul Mediterraneo. L’anticiclone è in rapido rinforzo e gli effetti li notiamo chiaramente questa mattina su tutta Italia, dove splende il Sole praticamente incontrastato.

La settimana si rivelerà spesso stabile proprio grazie all’anticiclone, che oltre al bel tempo causerà un graduale aumento delle temperature fino a portarle oltre i 30°C da nord a sud. Non mancheranno i soliti temporali pomeridiani e serali al nord, in particolare da mercoledì, mentre per l’arrivo del maltempo (quello diffuso ed incisivo) c’è più di una possibilità nel week-end.

Previsioni per oggi 20 luglio 2020

Giornata stabile e soleggiata su tutta Italia. Qualche nube in più in Liguria grazie all’aumento di umidità, ma senza piogge. Isolati temporali saranno possibili nel tardo pomeriggio sull’arco alpino.

Temperature in lieve aumento con massime fino a 33°C in pianura Padana, 31-32°C sul lato tirrenico e isole maggiori. Clima gradevole sul versante adriatico.

A cura di Raffaele Laricchia

