Coronavirus, a Capri obbligo di mascherine anche all’aperto

Per contrastare i rischi di contagio da coronavirus, sull’Isola di Capri, nel Golfo di Napoli, è scattato da oggi l’obbligo di mascherine anche all’aperto.

In particolare, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il sindaco Marino Lembo ha imposto con un’ordinanza l’uso delle mascherine in tutto il centro di Capri tra le 18 e le 4 del giorno successivo. La fascia oraria della giornata in cui si assembrano il maggior numero di persone, soprattutto dove vi sono locali. Capri diventa così la prima e unica località dove c’è l’obbligo di portare la mascherina all’aperto.

In Campania, invece, è già in vigore l’ordinanza che le rende obbligatorie nei luoghi pubblici al chiuso e in strada, ma in quest’ultimo caso solo quando non viene rispettato il distanziamento sociale.

“Mi auguro davvero che l’ordinanza sia rispettata perché mantenere un certo comportamento significa avere a cuore Capri – spiega il sindaco di Capri -. Io sono il massimo responsabile della sanità nel mio Comune e questa è certamente una questione sanitaria. Siamo riusciti a non avere nessun caso di Covid nei giorni più difficili della pandemia e non vogliamo certamente rischiare di ritrovarci qualche positivo in casa proprio adesso che la stagione turistica è entrata nel pieno”.

Il primo cittadino ha anche spiegato che inizialmente l’idea era di “dividere sia le zone che gli orari, imponendo l’uso della mascherina all’ora dell’aperitivo in Piazzetta e durante la notte dove ci sono i locali”, ma poi si è optato per un’unica fascia oraria per l’intera area del centro per “far funzionare meglio le cose”.

A cura di Francesco Ladisa

