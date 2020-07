Stati Uniti: violento terremoto scuote l’Alaska, lanciato allarme tsunami

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito le aree settentrionali del nord America oggi 22 luglio 2020, precisamente alle 08.12 italiane (ore 22.12 del 21 luglio all’epicentro). Il terremoto è avvenuto a largo dell’Alaska, nell’oceano Pacifico.

I dati ufficiali diffusi dall’USGS (centro sismico americano) parlano di un terremoto di magnitudo 7.8 sulla scala richter, con ipocentro individuato tra i 10 e i 20 km di profondità. Epicentro localizzato nell’oceano, circa 80 km a largo delle coste dell’Alaska, in corrispondenza del piccolo centro abitato di Perryville.

Il terremoto è stato fortemente avvertito in un tutta l’Alaska e anche nella città di Anchorage, distante 800 km dall’epicentro. Fortunatamente le terre vicine all’epicentro sono in gran parte disabitate e pertanto non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

Tuttavia è stato lanciato l’allarme tsunami dal Centro Tsunami del Pacifico: l’allarme riguarda le coste dell’Alaska e del Canada occidentale dove nei prossimi minuti potrebbe giungere un’onda anomala di altezza lieve.

A breve giungeranno nuovi aggiornamenti.



A cura di Saverio Scattaglia