Violenti temporali nella notte in Piemonte: gravi danni a Cossato (Biella)

Forti temporali hanno colpito nella notte il Piemonte, interessando con maggior vigore la zona del canavese, biellese.

Si contano i danni a Cossato e nelle aree limitrofe, in provincia di Biella, dove forti raffiche di vento generate dal temporale (downburst) hanno abbattuto alberi, piante, e addirittura scoperchiato e danneggiato abitazioni facendo volare tegole, lamiere e quant’altro.

Diverse gli interventi dei vigili del fuoco in seguito ai danni ma fortunatamente non si registrano feriti. Acqua, grandine e vento hanno arrecato criticità anche in tutto il Biellese orientale.

A cura di Francesco Ladisa

