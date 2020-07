Allerta meteo Estofex: livello 2 domani sull’Italia, rischio di fenomeni violenti e tornado

Le zone settentrionali della nostra penisola continuano a rimanere esposte a correnti più fresche di origine atlantica che determinano instabilità e temporali.

Nelle prossime ore un nuovo afflusso di aria più fresca, ancor più incisivo rispetto a quello di ieri, apporterà un severo peggioramento atmosferico sul centro-nord, dove sono attesi fenomeni di forte intensità soprattutto nella giornata di Venerdì.

Il Centro europeo Estofex, specializzato nella previsione di tempeste e fenomeni temporaleschi, ha emanato un’allerta meteo importante per l’Italia, per la giornata di domani Venerdì 24 Luglio.

Secondo Estofex, il quadro previsionale fornisce indicazioni dello sviluppo sul Nord Italia, a partire da domani mattina, di forti fenomeni convettivi (sulla base di alti valori di CAPE), con probabili grandinate anche di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Nel corso della giornata il fronte instabile è previsto spostarsi verso est, sud-est, andando a interessare anche l’area del Mar Adriatico settentrionale, fra Italia, Slovenia e Croazia.

Nell’area evidenziata in rosso (livello di allerta 2) vi è anche il rischio di fenomeni vorticosi (tornado e trombe marine). Sussistono infatti buone possibilità di formazioni temporalesche a carattere di supercella.

L’area con il livello di allerta 2 include nello specifico gran parte della Pianura Padana e parte del Centro (Toscana, Umbria, Marche in particolar modo). Il maltempo potrà colpire anche le restanti zone del nord e del centro, sebbene in forma meno organizzata ed intensa.

