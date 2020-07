Grosso temporale attraversa il nord: la “shelf cloud” è impressionante!

Un vastissimo e potente temporale sta attraversando sin da questa notte il nord Italia, dispensando sul suo percorso nubifragi eccezionali, grandine grossa e anche forti colpi di vento. Si tratta, per la precisione, di un temporale lineare a mesoscala, meglio noto in gergo come “MCS“, ovvero Mesoscale Convective System.

Il temporale MCS è una delle forme temporalesche più dannose esistenti al mondo, ed altro non è che un agglomerato di molti potenti temporali. Questo ammasso temporalesco solitamente assume una chiara forma tondeggiante tendente quasi ad un ovale ed all’interno di esso si somma tutta la forza dei vari temporali che lo compongono.

Le zone su cui scorrono questi potenti e vasti temporali (a volte con diametro anche superiore ai 500 km) subiscono molti danni sia per le piogge eccezionali e alluvionali e sia per le fortissime raffiche di vento unite alle grandinate estreme.

Praticamente è proprio quello che è avvenuto nelle ultime ore al nord, soprattutto in Lombardia dove i danni sono davvero ingenti dopo il transito del temporale tra notte e mattino.

Le immagini della shelf cloud

Temporali di questo genere essendo molto estesi sono provvisti di una lunghissima e minacciosa “shelf cloud”, ovvero una nube a mensola. Questa nube delimita il temporale sul suo lato avanzante, quindi anticipa l’arrivo dei fenomeni legati al nube temporalesca. Questa particolare nube, molto pronunciata e spesso molto minacciosa, si sviluppa a seguito del forte contrasto tra l’aria calda che sale verso l’alto e quella fredda del temporale che cerca di prenderne il suo posto.

Le immagini che vi mostriamo arrivano da Emilia e Veneto, dove questa mattina era chiaramente visibile una shelf cloud lunga centinaia di chilometri prima che i fenomeni giungessero su queste due regioni.

Video che immortala la shelf Cloud in Emilia:

Arriva! Ecco il mostro temporalesco in discesa dalla Lombardia verso il parmense! Grazie a Lara Percannella da Carzeto di Soragna Pubblicato da Emilia Romagna Meteo su Giovedì 23 luglio 2020

A cura di Raffaele Laricchia

