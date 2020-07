Nubifragio nel comasco: fiumi di acqua e grandine per le strade di Turate [VIDEO]

Piogge torrenziali e grandinate hanno investito nella notte e verso l’alba l’area occidentale della Lombardia, causando disagi e danni ingenti – come abbiamo già visto – soprattutto fra le province di Varese, Como, Milano.

Qui siamo nella bassa comasca, dove pioggia, vento e grandine l’hanno fatta da padrone fra le 5:30 e le 6:30 circa. Molte strade e sottopassi sono finiti sott’acqua. Tante le segnalazioni e le richieste d’aiuto arrivate dai residenti per allagamenti di cantine e allarmi fuori uso. Danni a vegetazione e colture per le grandinate.

In questo filmato (pubblicato su Facebook dalla pagina “Diretta Turate”) vediamo la località di Turate, in provincia di Como, alle prese col nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi di acqua e grandine.

A cura di Francesco Ladisa

