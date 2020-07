Sequenza sismica in Alaska: nuova forte scossa di terremoto in mare

Prosegue la sequenza di terremoti nell’area dell’Alaska. Una nuova forte scossa sismica si è verificata alle 10:03 (ora italiana) in mare, a sud della penisola di Alaska. L’epicentro è stato localizzato a 66 km da Sand Point.

Il terremoto è stato di magnitudo 6.1 ed ha avuto un ipocentro di circa 40 km, secondo le rilevazioni del centro sismico euro-mediterraneo e di quello americano (Usgs).

La scossa di terremoto non ha causato danni a cose o persone, per via dell’epicentro in mare e della scarsa densità di popolazione nell’area.

A cura di Francesco Ladisa

