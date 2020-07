Forte ondata di calore: domani bollino rosso in 2 città, arancione in ben 12 località

Sta entrando nel vivo l’ondata di caldo di matrice sub-tropicale sull’Italia, che sta facendo lievitare da nord a sud la colonnina di mercurio.

L’apice è previsto nei prossimi due giorni, quindi fra Giovedì e Venerdì, quando si potranno raggiungere in maniera diffusa temperature attorno ai 35-38 gradi, in Pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud. A seguire, nel week end, avremo una flessione di qualche grado, ma caldo e afa continueranno ad essere protagonisti.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sull’ondata di calore in atto, prevedendo per la giornata di Giovedì 30 Luglio un caldo da bollino rosso in 2 città e bollino arancione in ben 12 località.

Nel dettaglio, Giovedì avremo bollino rosso, dunque un livello 3 che comporta rischi per la salute anche di persone sane, per le città di Bolzano e Perugia. 12 le città con il ‘bollino arancione‘, ossia “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”: Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Come si legge sul sito salute.gov.it, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook