Coronavirus, in Sicilia positivo a un matrimonio: quarantena per 90 invitati

Apprensione nel comune di Nicosia, in provincia di Enna, dove sabato scorso si è tenuto un matrimonio ed uno degli invitati è risultato in seguito positivo al Coronavirus.

L’ uomo, nisseno ma residente in Germania, ha manifestato i sintomi tipici dell’infezione da Sars-CoV-2 appena rientrato a casa, dopo aver preso parte al banchetto di nozze.

Immediatamente è scattata la procedura che prevede l’isolamento per i contatti stretti, oltre alle 90 persone che hanno partecipato al matrimonio, in modo da scongiurare una possibile espansione del focolaio. Per ora una donna, già risultata infetta, è stata trasferita a Catania, dove è stata ricoverata (ma non presenterebbe sintomi).

Al momento, come si legge sulle agenzie di stampa, il sindaco di Nicosia non prevede ordinanze specifiche sull’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso. In tutta la regione Sicilia, secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile nazionale, sono 18 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone attualmente positive è così salito a 224.

A cura di Francesco Ladisa

