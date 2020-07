Avviso dell’Aeronautica Militare: prosegue onda di calore con disagio termico, ma previsti anche temporali

L’alta pressione africana continuerà ad interessare nelle prossime ore e nella giornata di domani la nostra penisola, ma con un leggero cedimento in quota che favorirà lo sviluppo di temporali lungo la fascia appenninica.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per le condizioni di forte calore e quindi disagio termico previste in particolare sul centro-sud Italia, e per le precipitazioni attese nelle zone appenniniche centro-meridionali. Ecco il comunicato integrale:

PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE E FORTE DISAGIO TERMICO ASSOCIATO, PER LE PROSSIME 36 ORE, CON VALORI DI TEMPERATURA MASSIMA CHE POTRANNO RAGGIUNGERE I 38-40°C SU CAMPANIA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, E CON VALORI DI TEMPERATURA MASSIMA CHE POTRANNO RAGGIUNGERE I 40- 42 °C SU SICILIA E SARDEGNA.

SI PREVEDONO POI, PER LE PROSSIME 36 ORE PRECIPITAZIONI MODERATE, A TRATTI ANCHE INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, LUNGO LE AREE APPENNINICHE CENTROMERIDIONALI PENINSULARI.

