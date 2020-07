Previsioni meteo: caldo e afa su tutta Italia, ma ci aspettano violenti temporali

L’anticiclone sub-tropicale non molla la presa e continua ad inviare masse d’aria molto calde verso il Mediterraneo come mai aveva fatto sino ad ora da inizio estate. Lo dimostrano le temperature fino a 40°C registrate su diverse località del centro-sud e la grande afa che avvolge la pianura Padana, situazioni che sino ad una settimana fa sembravano ormai impensabili.

Nei prossimi giorni caldo e afa continueranno ad avvolgere l’Italia ma con qualche differenza purtroppo molto incisiva: l’alta pressione si indebolirà leggermente, pur mantenendo temperature di tutto rispetto, permettendo l’intrusione in alta quota di correnti più fresche provenienti dal centro Europa.

Queste correnti fresche e instabili interagiranno con la gran calura presente nei bassi strati dando vita a temporali molto forti dapprima al nord e a seguire anche sul centro-sud. Il tutto si concretizzerà tra il week-end e metà della prossima settimana.

Severa ondata di temporali in arrivo

I primi segni di cambiamento del tempo arriveranno domani 1 agosto: dopo l’ennesima mattinata calda e afosa subentreranno i primi forti temporali pomeridiani e serali sulle regioni del nord, anche in pianura Padana. Già in questo frangente saranno possibili forti acquazzoni e grandinate. Ci aspettiamo temporali anche sull’Appennino centro-meridionale, soprattutto su Basilicata, Molise, Campania e Abruzzo. Temperature in lieve calo, perlopiù sulle regioni adriatiche e al nord.

Domenica 2 agosto avremo condizioni meteorologiche quasi del tutto analoghe alla giornata di sabato: acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni del nord e lungo l’Appennino, mentre sulle restanti aree continuerà a far molto caldo e a splendere il Sole.

Lunedì 3 arriverà il vero e proprio fronte freddo della perturbazione: ci aspettiamo la formazione di vasti e violenti temporali sull’arco alpino in spostamento verso la pianura Padana, con annesse grandinate e forti raffiche di vento. Sarà coinvolto nel peggioramento gran parte del nord Italia.

Temporali molto forti possibili anche su Toscana, Umbria e Marche, mentre sul resto del centro-sud ancora cieli sereni e gran caldo. Clima via via più fresco al nord.

Tra martedì 4 e mercoledì 5 acquazzoni e temporali scenderanno verso sud, concentrandosi soprattutto sul versante adriatico e l’arco ionico, mentre al nord il tempo migliorerà gradualmente. Le temperature torneranno su valori consoni al periodo da martedì in poi.

A cura di Raffaele Laricchia

