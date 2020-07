Violenta ondata di maltempo in Valtellina: frane ed evacuazioni

L’anticiclone africano sta portando stabilità e gran caldo sulla penisola ma lievi infiltrazioni d’aria più fresca in quota lambiscono le regioni settentrionali e sono all’origine dei temporali che anche negli ultimi giorni stanno colpendo le Alpi e a tratti le vicine aree pedemontane e pianeggianti.

Nella tarda serata di ieri abbondanti precipitazioni hanno interessato in particolare la Valtellina, provocando allagamenti, frane e diversi smottamenti.

Una colata di detriti è franata nella notte sulla strada statale 38 dello Stelvio a causa delle forti piogge cadute: di conseguenza è provvisoriamente chiuso al transito il tratto dal km 105 al km 107 in località Valdidentro. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Bormio e Livigno, ma anche Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. E’ stata chiusa anche la strada che da Livigno porta al passo della Forcola.

In via precauzionale sono state fatte evacuare anche delle abitazioni: 43 persone hanno lasciato la propria dimora in località Pini di Curvalta, a Valdidentro, 8 persone sono state evacuate invece a Bormio, nella zona della Val Campello.

A cura di Francesco Ladisa

