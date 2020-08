Temporali: domani si fa sul serio, rischio grandinate e nubifragi al nord

Tempo destinato a cambiare radicalmente nelle prossime ore a cominciare proprio dal nord Italia, dove l’anticiclone tropicale diverrà via via sempre più debole e lascerà campo aperto alle correnti fresche provenienti dall’Europa centrale. I primi segni del cambiamento sono già in atto, come si evince di vari isolati temporali, anche forti, che stanno interessando Piemonte, Veneto e Trentino. Si tratta perlopiù di temporali di calore, ma denotano la presenza di sacche d’aria instabili e pronte ad “esplodere” e a favorire la formazione dei temibili temporali estivi.

Domani 2 agosto il tempo peggiorerà nettamente su tutto il nord e questa volta i temporali non saranno più sparsi e isolati, bensì diffusi ed estesi oltre che particolarmente forti. Ci aspettiamo l’arrivo di fenomeni a tratti estremi in pianura Padana a causa di contrasti termici marcati e turbolenti. Bisogna considerare, infatti, che l’aria fresca sopraggiungerà su un cuscino di aria molto umida e calda che riveste l’intera pianura Padana: una vera e propria pentola a pressione pronta ad esplodere all’arrivo delle masse d’aria più fredde.

Violenti temporali in arrivo, alto rischio grandinate

La convezione, ovvero il processo che permette lo sviluppo dei temporali, sarà molto spiccato per l’intera giornata di domani su tutto il nord. L’energia presente è davvero tanta, tanto che si registrano CAPE superiori ai 3000 J/kg.

Le ore cruciali saranno quelle pomeridiane e serali di domani: ci aspettiamo la formazione di vasti e forti temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in espansione anche al Friuli Venezia Giulia e al Trentino.

I moti saranno molto turbolenti, pertanto il rischio di grandine di grosse dimensioni è elevato, con al seguito fortissime raffiche di vento. L’area più a rischio è quella tra bassa Lombardia, Emilia e basso Veneto (soprattutto a ridosso del Po).

Temporali sparsi anche in liguria, seppur con intensità meno marcate rispetto alla pianura Padana.

I temporali pomeridiani colpiranno anche l’Appennino centro-settentrionale, con locali sconfinamenti sin sulle coste delle Marche. Anche in questo caso saranno possibili locali grandinate molto incisive.

Sul resto del centro-sud avremo ancora tempo stabile e gran caldo, con temperature massime fino a 35/40°C.

A cura di Raffaele Laricchia

