Allerta meteo: dall’Aeronautica Militare l’avviso di fenomeni intensi per le prossime ore

Una nuova fase temporalesca interesserà nelle prossime ore il Nord Italia, dove l’afflusso di aria più fresca di origine atlantica favorirà lo sviluppo di fenomeni intensi specialmente nel corso del pomeriggio e della serata.

Come vi abbiamo illustrato già in un precedente articolo, l’area più a rischio è la Pianura Padana, dove i contrasti termici generati dallo scontro fra l’aria caldo-umida e l’aria più fresca in arrivo daranno vita a forti temporali, caratterizzati da grandinate e raffiche di vento.

Anche l’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso meteorologico. Lo riportiamo di seguito:

COMUNICATO AERONAUTICA MILITARE

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMENICA 02 AGOSTO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, CON VALORI DI PRECIPITAZIONE CHE DALLA SERATA POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SU LOMBARDIA E VENETO.

I SU MENZIONATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTI EVENTI GRANDINIGENI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook