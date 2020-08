Diretta: è nato il vasto temporale sul Nord Italia, nubifragio con danni ad Asti

Ha preso vita il vasto sistema temporalesco preannunciato nelle nostre previsioni sul Nord Italia. Attualmente è in azione fra Piemonte orientale e ovest Lombardia e nelle prossime ore si porterà anche sul resto della Lombardia e poi al Veneto verso tarda serata/nottata.

Pioggia intensa, forti raffiche di vento, grandine, stanno interessando in particolar modo le province di Asti, Alessandria, Pavia.

Il temporale ha causato danni nella città di Asti, stando alle testimonianze che arrivano in redazione in questi minuti. Il vento forte ha sradicato alcuni alberi anche di grosse dimensioni. Uno, come vediamo da queste foto pubblicate su Facebook, ha colpito un camioncino. Le raffiche di vento, secondo quanto riportato dal sito www.datimeteoasti.it, hanno raggiunto i 90/100 km/h, un’intensità tale da arrecare danni anche a tetti e strutture esterne di edifici.

Non risultano al momento notizie di feriti. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore sul nostro giornale.

A cura di Francesco Ladisa

