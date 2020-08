Notte di tempesta al nord: vento impetuoso nel rodigino, tanti alberi abbattuti

Ennesima notte ad alta tensione per le regioni del nord Italia, le quali stanno facendo i conti con un severo guasto del tempo dovuto ad una massa d’aria fresca arrivata dall’Europa centrale. I fortissimi contrasti termici tra l’aria fresca e quella molto più calda e umida che da giorni aleggia sulla pianura Padana ha scaturito temporali molto estesi e violenti soprattutto a partire da ieri sera.

Un enorme temporale MCS (Mesoscale Convective System) ha attraversato la pianura Padana partendo dal Piemonte per concludere poi la sua corsa nel mar Adriatico. I fenomeni legati a questo vasto temporale sono stati molto forti e a tratti estremi: in particolare ci riferiamo alle raffiche di vento davvero impetuose, a tratti oltre i 100 km/h, che hanno causato ancora una volta tanti danni non solo nelle campagne ma anche nei centri abitati.

Le immagini che vi mostriamo arrivano dal rodigino, in Veneto, dove tantissimi alberi sono stati abbattuti dai venti impetuosi generati dal temporale (tipici venti di downburst). Danneggiate anche auto e muretti a Rosolina Mare e Bottrighe, ma fortunatamente non ci sono vittime o feriti.

Ora il tempo è apparentemente migliorato, ma il ritorno de Sole non deve trarre in inganno! Nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, altri forti temporali potranno avvolgere gran parte del nord Italia dispensando ancora grandinate, venti forti e nubifragi.

A cura di Raffaele Laricchia

