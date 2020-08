Beirut: drammatica esplosione causa almeno 10 vittime, “Simile a Hiroshima”

Una colossale e drammatica esplosione ha scosso Beirut, la capitale del Libano che sorge sulle sponde del Mediterraneo orientale. Vi abbiamo già mostrato le prime immagini impressionanti in questo articolo.

Gli ultimi aggiornamenti purtroppo mostrano uno scenario drammatico: almeno dieci persone hanno perso la vita e tantissime sono quelle ferite. Tuttavia il bilancio dei decessi è solo provvisorio, considerato l’elevato numero di edifici danneggiati (alcuni anche devastati totalmente). Anche molte automobili che in quegli attimi erano in movimento nei pressi dell’esplosione sono state spazzate via.

Secondo i media locali è sempre più probabile che l’esplosione sia avvenuta in un magazzino di fuochi d’artificio depositati presso il porto della capitale. Una fonte di Hezbollah ha riferito ai media libanesi che l’esplosione non è correlata alle recenti tensioni tra Israele e il gruppo militante al confine meridionale del Libano. Il video impressionante dell’esplosione, da grande distanza.

Esplosione vista dal mare #Beirut Sempre più brutta pic.twitter.com/oeasdDn1ju — Clauz (@Claudio_Clouds) August 4, 2020

L’esplosione è stata talmente potente da generare un’onda d’urto che si è mossa per centinaia di metri, provocando danni anche a grande distanza dal magazzino. Il governatore della città di Beirut, Marwan Aboud, ha dichiarato: “Beirut è precipitata in un disastro e la portata del danno è enorme” e ha definito l’esplosione un “disastro nazionale simile a Hiroshima”.

Gli ospedali di #Beirut sono pieni di persone con arti rotti e con corpi ricoperti di vetro, lo rende noto il giornalista Ghazi Balkiz della CNN. Le case che si trovano nel raggio di 10 km sono state danneggiate, le macchine sono state ribaltate dall'esplosione. pic.twitter.com/fJuHjykf8d — Ultime Notizie (@ultimenotizie) August 4, 2020

A cura di Raffaele Laricchia

