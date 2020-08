Devastante esplosione a Beirut, bilancio drammatico. VIDEO shock dell’onda d’urto in un ufficio

Una violentissima esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi a Beirut, capitale del Libano (vi abbiamo già raccontato l’accaduto e mostrato le immagini in questo articolo).

Secondo gli ultimi aggiornamenti il bilancio è gravissimo: stando a quanto riporta Repubblica.it sono almeno 27 i morti, oltre 2500 i feriti, soprattutto nella zona del porto che risulta devastato. Il bilancio è destinato purtroppo ad aggravarsi. Tra i feriti vi è anche un militare italiano, mentre altri sono sotto osservazione perché in stato di choc: le condizioni dei soldati non sono gravi.

L’esplosione è stata talmente violenta da provocare un’onda d’urto che ha percorso diversi chilometri danneggiando molti edifici e travolgendo persone. Vi mostriamo un impressionante filmato proprio dell’arrivo dell’onda d’urto all’interno di un capannone aziendale.

Ancora non è chiara la dinamica degli eventi, ma secondo quanto riporta una fonte locale, la prima esplosione accidentale sarebbe partita da una nave che trasportava un carico di fuochi d’artificio. Da qui si sarebbe innescata una seconda esplosione più grande in un deposito chimico (da cui sarebbe partita l’onda d’urto). Ora una nuvola gigantesca sovrasta la città e gli abitanti sarebbero in fuga. Secondo il canale televisivo panarabo Al Mayadeen la violenta esplosione è stata sentita anche a Cipro, e a 240 chilometri di distanza.

A cura di Francesco Ladisa

