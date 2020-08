Maltempo: violente piogge in Veneto, alluvione lampo a Solagna, in zona Bassano del Grappa

E’ ancora emergenza maltempo in Veneto. Le piogge dei giorni scorsi e le abbondanti precipitazioni in atto nelle ultime ore stanno creando seri disagi nell’alto vicentino, in particolar modo sulla fascia pedemontana, nell’area di Bassano del Grappa.

Situazione critica, come vediamo anche dalle immagini, a Solagna, piccolo comune situato all’imbocco del Canale di Brenta. Qui il fiume è esondato in alcuni punti raggiungendo il livello della strada e allagando zone abitate.



Altri comuni colpiti dal maltempo di queste ore sono Marano, Sarcedo, Colceresa, Marostica, Bassano. Numerose le richieste di aiuto ai vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti in strade, sottopassi, garage e scantinati.

Aggiornamenti nel corso delle prossime ore

A cura di Francesco Ladisa

