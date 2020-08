Terremoto in Turchia: forte scossa vicino Malatya, possibili danni

Un forte terremoto è stato registrato oggi 4 agosto 2020 sulla Turchia orientale, precisamente nei pressi della città di Malatya. Il terremoto è avvenuto alle 11.37 italiane, corrispondenti alle 12.37 all’epicentro.

Secondo i dati ufficiali del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il sisma ha raggiunto la magnitudo 5.5 sulla scala richter mentre la profondità è stata piuttosto bassa, a soli 7 km. Epicentro localizzato a 35 km ad est di Malatya, nei pressi di Kokpinar ove sorgono vari piccole case rurali. La città più grande nelle vicinanze è quella di Malatya, distante 35 km e dove la popolazione ha fortemente percepito il sisma.

Gente per strada e tanta paura al momento, ma a quanto pare non dovrebbero esserci feriti o vittime. La terra ha tremato per diversi secondi in maniera intensa non solo su Malatya ma gran parte della Turchia centro-orientale.

Sono in atto le valutazioni delle squadre preposte per la conta dei possibili danni.

A breve pubblicheremo nuovi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook