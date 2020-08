Meteo: tanta instabilità al centro-sud, continuano a scendere le temperature

La perturbazione si è definitivamente spostata sul centro-sud con tutto il suo carico di aria fresca che ha fatto letteralmente crollare le temperature. I 40°C dei giorni scorsi sembrano improvvisamente un ricordo visto che la colonnina di mercurio è scesa in tante località anche sotto i 30°C.

La perturbazione è ancora nel pieno delle sue forze e regalerà tanti acquazzoni e temporali sulle regioni centro-meridionali praticamente sino al termine della settimana, il tutto in un contesto termico davvero gradevole e senza eccessi.

Nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, l’instabilità continuerà ad avvolgere le regioni del sud come Basilicata, Campania e Puglia. I fenomeni sono molto forti su barese, brindisino e leccese, soprattutto a ridosso della costa adriatica, dove non mancano piogge a carattere di nubifragio e grandinate. Acquazzoni e temporali sparsi anche sull’Appennino calabrese e zone interne di Molise, Lazio, Abruzzo.

Le temperature scenderanno ulteriormente in serata e nella notte, tanto da portarsi quasi ovunque sotto i 20°C! Nelle zone interne e sulle colline si prospettano minime notturne fino a 15°C. Insomma clima davvero fresco in vista in nottata.

Il meteo per domani:

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook