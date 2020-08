Violento incendio sulla Costa Azzurra minaccia residence e campeggi

Un vasto incendio è divampato nella notte in Costa Azzurra, nel Sud della Francia. Il rogo interessa l’area a ovest di Marsiglia ed ha già devastato oltre 1000 ettari di terreno.

Per il momento non si segnalano feriti gravi, ma i danni sono ingenti, hanno reso noto i vigili del fuoco, sottolineando che le fiamme “non sono ancora sotto controllo”. Un miglioramento della situazione dovrebbe arrivare in tarda mattinata, con l’affievolirsi del vento.

L’epicentro del rogo al momento è nella zona di Martigues, a una quarantina di chilometri di Marsiglia, dove sono impegnati circa 1800 vigili del fuoco.

Le fiamme minacciano anche aree residenziali e campeggi vicino alla costa. Alcuni sono stati evacuati in via precauzionale. Sgomberata anche una casa di cura per anziani. In totale circa 2700 persone sarebbero state evacuate.

La nube di fumo sprigionata dai roghi in Costa Azzurra è giunta in queste ore fino in Sardegna sospinta dai venti di maestrale, offuscando i cieli di una vasta area della regione.

A cura di Francesco Ladisa

