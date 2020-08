Violento temporale rigenerante fra Molise e Puglia provoca danni e disagi: treni interrotti

Un violento sistema temporalesco auto-rigenerante ha colpito a lungo l’area al confine fra Molise e Nord Puglia, fra il pomeriggio di ieri e la nottata (insistendo anche nelle ultime ore).

Piogge abbondanti, frequenti fulminazioni e locali grandinate hanno creato danni e disagi, fra le province di Campobasso e Foggia. La tanta acqua caduta (picchi superiori ai 100-150 millimetri) ha creato allagamenti in strade e campi.

Disagi anche alla circolazione ferroviaria, come riporta il sito lagazzettadelmezzogiorno.it. Treni sospesi infatti sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara–Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo, per danni provocati dal maltempo. Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le ore 13.

A cura di Francesco Ladisa

