Allerta meteo dell’Estofex: forti temporali e possibili tornado oggi al Sud, ecco le zone a rischio

Un’area depressionaria (goccia fredda) continua a interessare una vasta regione compresa fra Sud Italia, Balcani e Grecia, alimentando temporali sulle nostre regioni meridionali.

Oggi si prevedono – come vi abbiamo illustrato in un precedente articolo – nuovi fenomeni che potranno risultare di forte intensità. Le zone colpite saranno in particolare quelle interne e ioniche della Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

L’Estofex, il centro europeo specializzato nella previsione delle tempeste, ha emesso un’allerta di livello 2 per queste aree fino alla mattina di domani. L’allarme è dovuto alla possibilità di precipitazioni eccessive a carattere convettivo (temporali) e possibili vortici d’aria o marini.

La maggior parte delle tempeste, si legge nell’allerta, si verificheranno nel pomeriggio. Il contributo di aria umida e il movimento lento delle celle temporalesche (o l’ancoraggio su un terreno collinare o montuoso) possono favorire alcune pericolose inondazioni improvvise.

A cura di Francesco Ladisa

