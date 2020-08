Nubifragio su Monopoli: inondazioni a Capitolo e gente tratta in salvo

Notte da incubo per gli abitanti di Monopoli, in Puglia, dove l’ennesimo temporale della giornata ha assunto connotati estremi e ha mandato in tilt una larga fetta del territorio. Il temporale, molto forte e allo stesso tempo a lentissima evoluzione, ha scaricato ingenti quantità di pioggia in breve tempo su tutta la città di Monopoli.

Ma la situazione più critica si è verificata nelle aree periferiche e nelle contrade, dove grosse quantità d’acqua sono scivolate dalle colline verso la costa dando vita ad importanti allagamenti e anche inondazioni. Un vero e proprio alluvione lampo si è abbattuto nella zona di Capitolo, a sud di Monopoli: le strade si sono trasformate in fiumi in piena e tante abitazioni sono state allagate. In panne numerose auto, alcune anche in gran parte sommerse. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per portare in salvo gli automobilisti, addirittura attraverso l’uso dei canotti.

Due ragazze, rimaste intrappolate in auto in una stradina di campagna, sono state portate in salvo da due poliziotti del Commissariato monopolitano che hanno raggiunto il mezzo a piedi sfidando un vero e proprio torrente di acqua e fango.

Totalmente allagata la strada che costeggia il litorale e che da accesso ai numerosi lidi di Capitolo, come potete osservare in questo filmato registrato da Walter Rose:

A cura di Raffaele Laricchia

