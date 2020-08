Violenti temporali in Sicilia: nubifragio colpisce Messina, frana colpisce un auto

Le correnti fresche provenienti dai Balcani continuano a sorvolare le regioni del sud e nonostante un generale miglioramento del tempo rispetto ai giorni scorsi non mancano isolati fenomeni estremi.

È il caso della Sicilia nord-orientale, dove dalla mattina si susseguono piccoli ma potenti temporali auto-rigeneranti, i quali traendo forza dall’aria fresca in quota e dall’aria calda sprigionata dal basso Tirreno dispensando piogge molto forti e purtroppo dannose.

Un nubifragio si è abbattuto su Messina nel primo pomeriggio, in particolare sul versante ionico tra Torre Faro e Contrada Fortino. Il forte rovescio ha trasformato le strade in fiumi in piena e ha purtroppo scatenato una frana sulla collina che affianca la strada Panoramica dello Stretto. Fango e detriti sono precipitati sulla carreggiata, investendo in pieno un’automobile che è rimasta bloccata. Fortunatamente non si registrano feriti. Il video della frana:

#CMS | Frana sulla panoramica dello stretto a Messina.Video di Nicola Curró Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Sabato 8 agosto 2020

In quest’altro video gli allagamenti su Messina:

Ora su Messina è tornato il Sole, ma i temporali continuano ad imperversare in provincia: ci riferiamo in particolare ad un forte temporale che sta colpendo Barcellona Pozzo di Gotto e i settori ad ovest della cittadina messinese. Il tempo migliorerà gradualmente in serata.

A cura di Raffaele Laricchia

