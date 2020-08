Previsioni meteo: la settimana parte bene, poi più temporali verso FERRAGOSTO?

Sole e caldo saranno nuovamente protagonisti nella prima parte della settimana di Ferragosto, soprattutto tra lunedì e mercoledì, grazie al ripristino dell’alta pressione. Come già anticipato in questo articolo il caldo avrà vita facile sulle regioni del nord e tirreniche, con punte anche di 37°C, mentre avrà maggiori difficoltà sui settori adriatici e del sud grazie alla persistenza di deboli correnti fresche balcaniche.

Nonostante questo, avremo comunque tempo stabile e soleggiato ovunque, ad eccezione di isolati temporali pomeridiani nelle zone interne del Meridione, e temperature grossomodo nelle medie del periodo o poco superiori.

Le cose si complicano invece per quel che riguarda la seconda parte della settimana: l’alta pressione risulterà piuttosto labile e risentirà degli effetti di una nuova perturbazione proveniente dal centro Europa e seriamente intenzionata ad attraversare l’Italia.

Possibili temporali e calo termico a Ferragosto?

Ci sono ancora delle incertezze riguardo la destinazione di questa perturbazione, ma al momento tra le possibilità più papabili vi è la nostra penisola ed in particolare il centro-nord.

I giorni più a rischio sono quelli di giovedì 13 e venerdì 14: l’aria più fresca e instabile potrebbe invadere il nord Italia dando vita a numerosi rovesci e temporali (anche molto forti) in movimento dal nord-ovest al nord-est. Questa sarebbe una chiara situazione da fenomeni particolarmente intensi, anche con grandinate e forti colpi di vento.

Nella giornata di venerdì inoltre il maltempo potrebbe estendersi anche al centro Italia, principalmente su Marche, Umbria, Abruzzo e parte della Toscana.

Peggioramento molto marginale o addirittura inesistente per il sud, dove il tempo resterebbe stabile e soleggiato, al più condito da isolati temporali sui rilievi.

Il giorno di Ferragosto (sabato 15) si potrebbe realizzare un rapido miglioramento del tempo ad eccezione dell’arco alpino e dell’Appennino, dove acquazzoni e temporali potrebbero creare qualche grattacapo pomeridiano.

Le temperature non subiranno grosse variazioni: anche col transito di questa perturbazione si realizzerebbe un lieve calo termico senza grossi scossoni. Pertanto ci aspettiamo una settimana complessivamente calda ma senza eccessi, lievemente più fresca tra 13 e 15 agosto.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook