Calabria: scosse di terremoto a Cosenza nella notte

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita nel cuore della notte sulla Calabria centro-settentrionale, precisamente alle 03.36. Il sisma è stato poi seguito da altri due episodi, anch’essi avvertiti dalla popolazione.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.7 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 17 km di profondità. Epicentro localizzato in Appennino, nella zona del Lago Arvo e Aprigliano a circa 15 km da Cosenza.

Paura nella zona epicentrale e anche nel capoluogo cosentino dove in molti hanno percepito tremori e boati abbastanza netti. I tremori sono durati pochi attimi, quanto basta per svegliare centinaia di persone.

Non ci sono danni a cose o persone.

Il sisma è stato avvertito anche a San Giovanni in Fiore, Cerenzia, Rogliano e anche nel catanzarese e nel crotonese.

A seguire sono state registrate altre due scosse: una alle 03.37 con magnitudo 2.4 e l’altra un minuto dopo con magnitudo 3.0 (ben avvertita anche quest’ultima).

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Aprigliano CS 8 2890 2890 Serra Pedace CS 8 986 3876 Pietrafitta CS 8 1310 5186 Pedace CS 8 1907 7093 Spezzano Piccolo CS 8 2079 9172 Casole Bruzio CS 9 2578 11750 Cellara CS 9 504 12254 Figline Vegliaturo CS 9 1137 13391 Piane Crati CS 10 1423 14814 Spezzano della Sila CS 10 4541 19355 Mangone CS 10 1891 21246 Celico CS 10 2802 24048 Parenti CS 10 2188 26236 Trenta CS 10 2633 28869 Rovito CS 11 3158 32027 Santo Stefano di Rogliano CS 12 1725 33752 Rogliano CS 12 5637 39389 Lappano CS 13 941 40330 Zumpano CS 13 2570 42900 Marzi CS 14 989 43889 San Pietro in Guarano CS 14 3663 47552 Paterno Calabro CS 15 1398 48950 Belsito CS 15 923 49873 Colosimi CS 15 1247 51120 Dipignano CS 16 4376 55496 Cosenza CS 16 67546 123042 Carpanzano CS 16 255 123297 Castiglione Cosentino CS 17 2896 126193 Bianchi CS 17 1305 127498 Scigliano CS 18 1226 128724 Carolei CS 18 3330 132054 Malito CS 19 783 132837 Pedivigliano CS 19 831 133668 Soveria Mannelli CZ 19 3076 136744 Domanico CS 20 943 137687 Rose CS 20 4373 142060

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook