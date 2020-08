Africa: forte terremoto in Tanzania, tremano le isole Zanzibar

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 12 agosto 2020, esattamente alle 19.13 italiane, nell’oceano Indiano occidentale poco a largo della Tanzania.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.0 sulla scala richter ed è avvenuto ad una profondità ipocentrica di circa 12 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, circa 40 km a largo delle coste della Tanzania, in corrispondenza di Dar Es Salaam. Sisma avvertito su tutta la Tanzania orientale e nell’arcipelago delle isole Zanzibar.

Non ci sono danni a cose o persone: la distanza notevole dalla terraferma (almeno di 40 km) ha impedito alla forte energia sprigionata dal sisma di arrecare danni rilevanti e molto dannosi.

Paura nelle città di Dar Es Salaam, Kilindoni e Magawa.



A cura di Raffaele Laricchia

