Coronavirus, grande crescita di contagi in Spagna: quasi 3000 casi in 24 ore

Si fa preoccupante la situazione in Spagna dove si registra un’impennata di contagi da Covid-19.

Secondo gli ultimi aggiornamenti in sole 24 ore sono quasi 3mila i casi di coronavirus accertati. Nel dettaglio 2.935, numero in netto rialzo rispetto ai 1.690 del giorno prima.

L’area più colpita è quella di Madrid, con 842 nuove infezioni. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo quanto riporta El Pais. Il bilancio complessivo si aggiorna a 337.334 casi, con 28.605 vittime, 70 nell’ultima settimana, 26 rispetto a ieri.

Non è solo la Spagna a preoccupare. Una crescita di contagi significativa si riscontra in numerosi paesi, come nella vicina Francia, con 2700 casi registrati in 24 ore e in Germania, dove sono stati segnalati 1445 casi in un giorno.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook