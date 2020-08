Coronavirus, Puglia: da oggi scatta l’obbligo di mascherine in discoteche e all’aperto in luoghi affollati

Da oggi Giovedì 13 agosto entra in vigore in Puglia l’obbligo di indossare le mascherine protettive anche all’aperto, nei luoghi congestionati e in cui non vi è possibilità di distanziamento. A sancirlo un’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, firmata nella giornata di ieri.

Il provvedimento prevede «con decorrenza dal 13 agosto​, l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) ​in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, ​non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza ​di almeno un metro».

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Dunque obbligo di mascherine nelle discoteche all’aperto. “Gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati, hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali.

La decisione è stata presa anche in seguito all’aumento del numero di contagi negli ultimi giorni registrato in Puglia, una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri in questo mese di Agosto. Sotto la lente gli ingressi e i rientri dall’estero ma anche il non rispetto delle regole nei luoghi pubblici, aspetto purtroppo sempre più ricorrente nelle ultime settimane.

A cura di Francesco Ladisa

