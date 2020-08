Intensa scossa di terremoto in Grecia: trema la capitale Atene

Una intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 9:27 italiane, nell’area meridionale della Grecia.

Il sisma, dalle prime stime del centro sismico euro-mediterraneo, è stato di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, ed ha avuto epicentro nel Mar Myrtoan, ad est della regione del Peloponneso.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 80 km (dato da confermare), è stato avvertito distintamente in una vasta area della Grecia centro-meridionale, compreso la capitale Atene, che dista circa 120 km dall’epicentro.

La scossa di terremoto potrebbe non aver causato comunque danni a cose o persone per via dell’epicentro in mare e dell’ipocentro piuttosto profondo.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

