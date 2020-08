Ultim’ora: tornado nel ferrarese, al confine fra Emilia Romagna e Veneto [VIDEO]

Il calo della pressione in atto sul Nord Italia e l’infiltrazione di correnti più fresche atlantiche stanno dando vita a condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi.

Poco fa una cella temporalesca ha originato una tromba d’aria (o tornado) nella zona di confine fra Emilia Romagna e Veneto.

Il fenomeno si è verificato attorno alle 14 ed ha interessato la zona di Mesola, nella provincia di Ferrara. Il vortice, ripreso molto da vicino in queste impressionanti immagini, ha percorso un’area di campagna e per tanto non dovrebbero esserci fortunatamente danni a cose o persone.

Nelle prossime ore potremo eventualmente fornirvi ulteriori dettagli.

A cura di Francesco Ladisa

